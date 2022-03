Ein Tor fehlt: Friedberg unterliegt im Kellerduell

Die Handballer des TSV Friedberg verlieren im Kellerduell äußerst knapp in Rimpar. Die Niederlage ist doppelt bitter und auch die Zweite Mannschaft hat Pech.

Ersatzgeschwächt kassierten die Friedberger Bayernliga-Handballer im Kellerduell bei der DJK Rimpar II eine knappe 27:28-Niederlage. Lange Zeit lagen die Herzogstädter vorne und verpassten einen Punkt nur durch einen Fehlwurf in letzter Sekunde.

Friedberg musste auf die erkrankten Patrick Schupp und Tom Cada, den verletzten Timo Riesenberger sowie den privat verhinderten Torhüter Benjamin von Petersdorff verzichten. Im drittletzten Spiel der Vorrunde ging es für den TSV noch darum, gegen einen direkten Konkurrenten Punkte mitzunehmen für die bald anstehende Abstiegsrunde. Friedberg war von Beginn an gut im Spiel, nur anfangs führten einige technische Fehler zu leichten Toren über den Gegenstoß. In der ersten Hälfte waren die Gäste aber bald ebenbürtig. Die Reserve des Zweitligisten konnte sich nur einmal mit dem 11:9 Zwischenstand ein wenig absetzen. Ansonsten blieb die Partie sehr ausgeglichen, Friedberg führte nach 30 Minuten mit 16:15.

Trotz einer frühen Unterzahl gehörte der Start in den zweiten Durchgang den Gästen. Diese lösten jetzt regelmäßig auf einen zweiten Kreisläufer auf und sorgten damit erfolgreich für Unruhe in der Rimparer Deckung. Da die Abwehr zudem gut stand, schaffte der TSV auch immer wieder einfache Tore. Der Lohn war eine 23:21-Führung nach 42 Minuten. Besonders erfreulich war, dass sowohl Lukas Geisreither als auch Timo Porterfield gleich acht Mal erfolgreich waren. Auch die fünf Treffer von Henri Häusler, einem weiteren jungen Spieler, waren bemerkenswert.

Doch Friedberg konnte das hohe Niveau nicht mehr halten. Viele Fehlwürfe und einfache technische Fehler sorgten für die Wende. In den nächsten 15 Minuten schaffte Friedberg nur noch einen Treffer, kassierte aber einige schnelle Tore durch Gegenstöße. Das 24:28 drei Minuten vor dem Ende war das Resultat dieser Schwächephase. Noch war die Begegnung aber nicht vorbei. Friedberg ließ jetzt hinten nichts mehr zu und verkürzte auf 27:28. Trainer Andreas Dittiger brachte einen zusätzlichen Feldspieler für den Keeper, und tatsächlich bekam Friedberg zehn Sekunden vor dem Ende noch die Chance zum Ausgleich mit einem freien Wurf. Dieser verfehlte jedoch knapp das Ziel.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde bleiben die Friedberger Handballer somit auf dem letzten Platz ihrer Staffel. „Die fehlenden Punkte heute tun richtig weh“, sagte Coach Dittiger. „50 Minuten guter Handball haben heute nicht gereicht. Die Schwächephase in der zweiten Hälfte hat uns das Genick gebrochen.“ Der Trainer sieht aber auch Positives: „Angesichts der vielen Ausfälle haben wir uns gut verkauft. Die junge Mannschaft hat viel richtig gemacht und nur sehr unglücklich verloren.“

TSV Friedberg Altenweger; Karl; Häusler (5); Braun; Okyere; Schiechtl; Geisreither (8); Link; Dittiger; Porterfield (8); Abstreiter (5/2); Schmid; Prechtl (1).

Bezirksoberliga: Zweite verkauft sich nach Pause gut

Gegen den Tabellenzweiten VfL Günzburg II verkaufte sich die Friedberger Zweite teuer. In der Handball-Bezirksoberliga verloren sie nur knapp mit 24:25. Vier Wochen lang musste die Zweite zuvor auf Pflichtspiel-Handball verzichten. Sowohl die Partie gegen Aichach als auch die gegen Schwabmünchen wurden coronabedingt von den jeweiligen Gegnern abgesagt. Gegen Günzburg hatte der TSV nur einen Kader von elf Spielern zur Verfügung.

Aber beflügelt von zwei Siegen aus der Rückrunde ging die Zweite motiviert an den Start. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte sich niemand absetzen. Vor allem die aggressive und bewegliche Friedberger Deckung machte es den Günzburgern schwer, zu Torerfolgen zu kommen. Zur Pause war Friedberg mit 10:9 vorne. In den zweiten Durchgang ging der TSV mit Vorteilen. Vor allem die beiden stark aufspielenden A-Jugendlichen Benedikt Bauer und Max Maas, denen jeweils sieben Tore gelangen, bekam der VfL nicht in den Griff. Nach 45 Minuten war Friedberg mit 19:16 vorne.

Eine Auszeit half den Günzburgern in der Folge, wieder in die Partie zurückzufinden. Langsam ging den Friedbergern auch die Puste aus. Doch die erste Führung für Günzburg seit der Anfangsphase sollte erst 29 Sekunden vor Schluss zustande kommen. Bauer glich nochmals zum 24:24 aus, doch wenige Sekunden vor der Schlusssirene fiel der Günzburger Siegtreffer. „Die Jungs haben heute super gespielt. Aber letztlich stehen wir mit leeren Händen da, was sehr ärgerlich ist, da wir tatsächlich die bessere Mannschaft waren“, so Trainerin Am Mittwoch /Anpfiff 20 Uhr) geht es für den TSV II zum Nachholspiel zum TSV Aichach.