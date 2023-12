Handball

Eine starke Halbzeit reicht nicht: Friedberg gibt Sieg noch aus der Hand

Plus Lange Zeit zeigen die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg eine bärenstarke Leistung, verlieren aber dennoch das Verfolgerduell in Ottobeuren.

Zum Hinrundenabschluss gab es für die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg eine Niederlage. Der Absteiger aus der bayernliga unterlag beim Tabellenzweiten Ottobeuren mit 31:34 (14:13). Es war das Duell zweier selbstbewusster Mannschaften, denn die Friedberger holten zuletzt drei Erfolge in Folge, die Allgäuer hatte sogar die jüngsten sechs Vergleiche gewonnen.

Friedberg legte los wie die Feuerwehr. Ein Blitzstart sah die Gäste auf 4:1 wegziehen, der überragende Torhüter Vinzenz Altenweger entschärfte dann noch einen Siebenmeter. Das 7:4 nach zehn Minuten war noch schmeichelhaft für Ottobeuren. „Leider haben wir unsere dominante Vorstellung im ersten Durchgang nicht für einen deutlicheren Vorsprung nutzen können“, sagt Trainer Udo Mesch. „Es hat alles gepasst eigentlich, wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, erreicht. Nur die vielen vergebenen Großchancen haben uns zurückgehalten. Wenn wir die freien Dinger auch regelmäßig treffen, ziehen wir früh weg und es wird ein ganz anderes Spiel.“ Doch so blieb Ottobeuren in der Begegnung. Die starke Friedberger Defensive hielt die Gastgeber im Zaum, doch auch nach dem 11:8 in der 24. Minute kam keine Sicherheit in die Friedberger Abschlüsse. Der TSV führte darum zur Pause nur mit 14:13.

