Entscheidender Endspurt: Kissinger Teams unter Druck

Nach der Faschingspause geht es nun für alle heimischen Handballmannschaften wieder um Punkte. Die Teams des Kissinger SC müssen jeweils auswärts ran – es geht jeweils um viel.