Entscheidendes Duell: Friedberger Handball unter Zugzwang

Plus Die Handballer des TSV Friedberg stehen in der Abstiegsrunde am Samstag gegen Bad Neustadt unter Druck. Personell sieht es gut aus.

Nach der Osterpause geht es für die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg am Samstag weiter in der Abstiegsrunde. Dann empfangen die Herzogstädter ab 20 Uhr den HC Bad Neustadt.

Im Hinspiel gab es für die Friedberger eine knappe Niederlage, wobei dem TSV in den Schlusssekunden der mögliche Ausgleich abgepfiffen wurde. Die Tabellennachbarn – Friedberg ist Fünfter, Bad Neustadt Vierter – stehen in den verbleibenden fünf Saisonspielen unter Druck, sich im Klassement der Achter-Liga zu verbessern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

