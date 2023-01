Fast so wie im Hinspiel: Kissinger Handballer wollen ersten Sieg

Plus Während die Kissinger Handballerinnen näher an die Spitze ran wollen, warten die KSC-Männer noch auf den ersten Sieg. Der TSV Friedberg II steht unter Druck.

Das Warten hat ein Ende. Nach rund fünfwöchiger Winterpause geht es für die meisten heimischen Handballmannschaften am Wochenende weiter mit der Rückrunde. Die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg müssen sich allerdings noch etwas gedulden, denn die Herzogstädter starten eine Woche später mit der Abstiegsrunde. Dagegen steht für Friedbergs Zweite ein wegweisendes Spiel an. Die Kissinger Teams sind zuhause gefordert.