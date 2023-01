Freibier und Derby: Friedberg im ersten Heimspiel der Play-offs unter Druck

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg empfangen in der Abstiegsrunde den TSV Haunstetten. Für beide Teams geht es um viel. Gleiches gilt für Kissing.

Enorm wichtige Spiele stehen für die heimischen Handballmannschaften am Wochenende an. Beim Derby der Bayernliga-Männer des TSV Friedberg gegen Haunstetten geht es um den Klassenerhalt. Gleiches gilt für die Kissinger Herren. Die Kissingerinnen sind im Topspiel gefordert und wollen Revanche nehmen.