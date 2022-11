Friedberg bleibt auch im letzten Hinrundenspiel ohne Punkte

Plus Auch gegen Allach kassieren die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg eine knappe Niederlage. Ersatzgeschwächte Kissinger verlieren Krimi.

Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg bleiben ebenso sieglos wie das BOL-Team des Kissinger SC. Die Niederlage des KSC ist umso bitterer.