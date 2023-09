Handball

vor 18 Min.

Friedberg siegt zum Auftakt gegen Ex-Team des Trainers

Plus Die Handballer des TSV Friedberg siegen zum Auftakt der Landesligasaison gegen Niederraunau. Udo Mesch hebt zwei Spieler heraus.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Die Friedberger Erste hat ihren Fans zum Saisonauftakt in der Landesliga Süd das perfekte Geschenk gemacht. Nach einem holprigen Beginn setzten sich die TSV-Handballer trotz Fehlstart mit 35:28 (17:14) gegen den TSV Niederraunau durch. Für den Friedberger Trainer Udo Mesch war es ein besonderes Spiel.

In den ersten sechs Minuten merkte man der jungen Friedberger Mannschaft aber noch die Nervosität an. Der Start misslang komplett, Niederraunau führte schon mit 5:1. Mesch nahm daher schon jetzt die Auszeit. „Da musste ich reagieren und habe ein paar frühe Wechsel veranlasst“, so der Coach. „Auch positionell habe ich umgestellt. Das hat uns besser ins Spiel kommen lassen, besonders in der Abwehr hatten wir dann mehr Zugriff. Die Jungs haben so die Zweikämpfe besser angenommen und insgesamt viel flüssiger und zielgerichteter gespielt.“ Friedberg brauchte aber noch ein wenig, um nach dem schlechten Start auszugleichen. Besonders den Niederraunauer Moritz Kornegger, der gleich elfmal traf, bekamen die Herzogstädter kaum in den Griff. Doch nach dem 4:8 in der 13. Minute kam Friedberg immer näher heran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen