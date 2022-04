Friedberg startet in Abstiegsrunde - Endspiel für Kissing

Die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg starten mit einem Doppelspieltag in die Abstiegsrunde. Die Landesliga-Frauen des Kissinger SC haben ein echtes Endspiel.

Ernst wird es am Wochenende für die heimischen Handballmannschaften. Die Kissinger Frauen haben ein echtes Endspiel. Die Männer des TSV Friedberg starten mit einem Doppelspieltag in die Abstiegsrunde.

TSV Friedberg Um die sich bereits lange hinziehende Saison zu einem zeitnahen Ende zu bringen, werden die anstehenden acht Partien an vier Doppelspieltagen stattfinden. Den Anfang machen die Duelle mit dem HT München: Am Samstag ab 18 Uhr spielt der TSV in München, am Sonntag steigt die zweite Begegnung, diesmal ab 16.30 Uhr in der TSV-Halle. Friedberg geht als Fünfter mit 5:7 Punkten der Abstiegsrunde. Friedberg wird damit in den kommenden vier Wochen jeweils zwei Spiele am Wochenende haben, eines auswärts und eines zu Hause. Neben dem HT München geht es noch gegen Cham, Eichenau und Fürstenfeldbruck II.

Mit den Münchnern hat der TSV gleich einen dicken Brocken, denn die Oberbayern gehen mit 11:1 Punkten mit den besten Karten in die Play-offs. Friedberg spielt am Samstag und am Sonntag gegen einen Gegner, der mit seiner offensiven 3-2-1-Abwehr unangenehm zu spielen ist. „Wir müssen da sehr geduldig auftreten und die Münchner Abwehr in Bewegung bringen“, sagt Trainer Andreas Dittiger und fügt hinzu: „Keinesfalls darf unser Spiel zu statisch werden. Außerdem müssen wir auf das schnelle Umschaltspiel vorbereitet sein.“ Der TSV beginnt die Abstiegsrunde fast in Bestbesetzung. Bis auf den noch lange verletzt fehlenden Timo Riesenberger sind alle wieder fit. Im Tor wird wieder Benjamin von Petersdorff mit dabei sein, zudem feiert Talent Kilian Weigl seine Premiere in der Ersten Mannschaft. „Man hat es vor ein paar Wochen bei der A-Jugend - Bundesliga gesehen, wie toll das Friedberger Publikum ist“, schwärmt Dittiger. „Wir müssen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden zwei harte Spiele absolvieren, da kann die Unterstützung von den Rängen zusätzliche Kräfte mobilisieren.“

Handball: Kissinger Frauen unter Druck

Kissinger SC Ein Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt haben die Kissinger Handballerinnen am Samstag. Ab 17 Uhr geht es beim HC Gröbenzell II um alles. Die Ausgangssituation ist klar. Mit einem Sieg können die Kissingerinnen noch den direkten Klassenerhalt schaffen. Ein Unentschieden würde in die Relegation führen und eine Niederlage den direkten Abstieg bedeuten. „Gut ist, dass wir alles in der eigenen Hand haben“, stellt Trainerin Julia Rawein fest. „Sicherlich wird es gegen Gröbenzell nicht einfach, denn unser Gegner ist ja auch selbst noch in Gefahr.“

Darum rechnet Rawein, dass auch Spielerinnen aus der Drittliga-Mannschaft aushelfen werden. „Aber wir wissen, dass wir uns mit einem Sieg retten können, und dafür werden wir alles geben.“ Kissing kann auch am Samstag auf die erfahrenen Irmi Kefer und Melli Pusch bauen. Aber einige Ausfälle drohen: Freya Osterhuber und Vanessa Eder sind angeschlagen, auch der Einsatz von Doro Zerbs ist noch nicht sicher.