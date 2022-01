Friedberg und Kissing gefordert: Diese Regeln gelten beim Handball-Restart

Plus Für die Friedberger Handballer geht es nach der Zwangspause mit einem Derby los. Die Handballerinnen des Kissinger SC spielen zuhause. So stehen die Vorzeichen.

Lange mussten die heimischen Handballerinnen und Handballer warten. Am Wochenende ist es nun endlich so weit. Nach rund zweieinhalbmonatiger Pause geht es mit dem Ligabetrieb weiter. Die Vorzeichen für die Mannschaften dabei unterschiedlich. Während die Friedberger Bayernliga-Männer um den Klassenerhalt kämpfen, nehmen die Kissinger Landesliga-Frauen den Aufstieg ins Visier.