Friedberg will ersten Heimsieg - Kissingerinnen mit Herkulesaufgabe im Derby

Plus Die Handballer des TSV Friedberg wollen nach dem ersten Saisonsieg auch endlich zuhause jubeln. Kissinger Frauen reisen als Außenseiter zum Derby nach Aichach.

Endspurt bei den heimischen Handballmanschaften in diesem Kalenderjahr. Während die Bayernligamänner des TSV Friedberg den ersten Heimsieg holen wollen, kämpfen die Kissinger Damen gegen die Auswärtsschwäche. Ausgerechnet jetzt geht es zum Primus in den Landkreisnorden.