Friedberg will sich revanchieren, Kissing geht gestärkt in die Rückrunde

Der Blick zurück auf den Start der Saison 2024/25 schmerzt auch mit einigen Monaten Abstand noch immer ein wenig. Schließlich gingen damals die Handballer des TSV Friedberg (26:28 in Ottobeuren) ebenso leer aus wie die Handballerinnen des Kissinger SC, die beim Team zwei des TSV Herrsching mit 19:29 verloren hatten. An diesem Samstag besteht in beiden Lagern die Chance, sich gegen die zwei Kontrahenten in ihren Oberligen zu revanchieren, denn nun haben die Verlierer von damals Heimrecht. Die Friedberger erwarten um 20 Uhr den TSV Ottobeuren, zwei Stunden zuvor sind die Frauen aus Kissing mit dem Kräftemessen gegen Herrsching an der Reihe.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis