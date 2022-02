Friedberger entwischen dem Favoriten

Dank einer starken Abwehr feiern die TSV-Männer den zweiten Saisonsieg. Die Landesligafrauen aus Kissing schwächeln. Play-offs werden nur bei den Herren gespielt.

Während die Bayernliga-Herren des TSV Friedberg gegen Waldbüttelbrunn antraten, versuchten die Landesliga-Handballerinnen des Kissinger SC, sich gegen Vaterstetten durchzusetzen. Nur ein Team war erfolgreich.

Anders als zuvor berichtet, spielen die bayrischen Herrenteams weiterhin eine Auf- und Abstiegsrunde. Das gilt auch für die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg. Die Herzogstädter standen vor dem Wochenende erst bei einem Saisonsieg. Gegen Waldbüttelbrunn kehrte Fabian Abstreiter nach überstandener Verletzung wieder in das Aufgebot zurück. Im Tor spielte Vinzenz Altenweger 60 Minuten lang durch. Trainer Andreas Dittiger verpasste das Spiel erkrankt, für ihn saß Sandy Mair auf der Bank. Vorübergehend sah es so aus, als würde sich das Debakel der Vorwoche wiederholen – da hatte Friedberg kurz vor Spielende den Sieg verpasst.

Friedberg hatte sich mit seiner 6-0-Formation, in welcher der Mittelblock offensiv arbeitet, gut auf das System der Gegner eingestellt. Mit Zusammenarbeit und effizienter Kommunikation neutralisierte der TSV die Offensive der Gäste oftmals. In einem ruppigen Spiel mit vielen Zeitstrafen kamen die Favoriten, welche in der Staffel auf dem zweiten Rang stehen, nie wirklich rein. Einige unkonzentrierte Abschlüsse verhinderten eine höhere Pausenführung. Friedberg war meist mit zwei oder drei Treffern vorne, doch entschieden war noch nichts beim 11:9 zur Pause.

Zur zweiten Hälfte kam Abstreiter zu seinem Comeback und führte sich gleich mit zwei Treffern ein. Bald war Friedberg mit 15:9 vorne. Weiterhin gelang es der Friedberger Abwehr, den Gegner im Griff zu halten. Alexander Prechtl im Mittelblock machte ein ausgezeichnetes Spiel. Wieder vergaben aber die Herzogstädter einige gute Chancen, mehrere Lattentreffer verhinderten eine höhere Führung. So waren die Gäste plötzlich fünf Minuten vor dem Ende wieder auf 20:17 herangekommen. Sollte sich die Erfahrung aus der Vorwoche wiederholen, als Friedberg in Haunstetten eine Führung in den letzten Minuten noch aus der Hand gab? Diesmal brachte die junge Friedberger Mannschaft das Spiel nach Hause. Das Defensivbollwerk ließ nur noch einen weiteren Treffer der Gäste zu. Mit dem zweiten Saisonsieg haben die Handballer seit dem Restart drei Zähler aus zwei Spielen geholt.

Sandy Mair war hochzufrieden: „Wir haben fast 60 Minuten lang konstant eine super Abwehr gespielt. Diesmal hat die Mannschaft es auch durchgezogen und den Sieg nach Hause gebracht.“

TSV Friedberg Altenweger; v. Petersdorff; Häusler; Okyere (2); Braun (1); Schiechtl; Geisreither (4); Link (1); Riesenberger (4); Schupp; Abstreiter (7/5); Schmid; Porterfield (3); Prechtl (2).

Weniger erfolgreich waren die Damen des Kissinger SC im Heimspiel gegen Vaterstetten. Kissing begann gut und machte vorne vor allem über das Zusammenspiel mit Kreisläuferin Kathrin Winter seine Tore. Sarah Gottwald und Franziska Osterhuber waren die besten Werferinnen aus dem Halbfeld. Beiden gelangen zusammen 14 Treffer. Torfrau Anki Lang hielt in der ersten Hälfte mehrere freie Bälle, sie leitete damit den Schub Richtung Pausenführung ein. So war der KSC nach dem 10:10 kurz vor der Pause mit 15:12 vorne. Nach 28 Minuten gab es aber eine Schlüsselszene: Kathi Winter bekam nach einer Abwehraktion direkt Rot. Kissing ging zwar mit einer 17:14 Führung in die Kabinen, verlor aber seine Nummer eins Anspielstation am Kreis.

Das hemmte das Offensivspiel nach der Pause enorm. Zudem waren die Damen mental scheinbar noch mit der Hinausstellung beschäftigt, mit ihrer schwächsten Phase gaben sie darum ihre Führung her. Mit nur einem Tor in fast neun Minuten lag der KSC jetzt mit 18:20 hinten. Obwohl Vaterstetten in der Folge auf 20:23 und 23:26 wegziehen konnte, blieben die KSC-Damen in der Partie. Mehrfach kamen sie auf einen Treffer heran und hatten sogar Chancen auf das Ausgleichstor. Pech hatten die Kissingerinnen mit Pfosten- und Lattentreffern. Beim 30:31 zwei Minuten vor dem Ende war immer noch alles drin. Doch es sollte nicht reichen. In Unterzahl konnte Kissing kurz vor Schluss das Tor zum 31:33 (17:14) Endstand nicht verhindern. Am Ende war der Kissinger Mannschaft, die auf einige Verletzte verzichten musste, auch die Kraft ausgegangen. Der KSC fällt in der Landesliga Süd auf den dritten Platz zurück. Play-offs wird es für die KSC-Damen nicht geben, weshalb die Niederlage doppelt bitter ist.

Trainerin Julia Rawein ärgerte sich über den Spielverlauf: „Das ist ärgerlich, wir hatten den Ausgleich mehrfach vor den Augen, aber am Ende fehlte der Mannschaft sicher auch etwas die Kraft. Schade, dass diese Rote Karte unser Angriffsspiel so erschwert hat.“

Kissinger SC Lang; Globisch; Eder (3); Huber (2); Osterhuber (8); Sirch (2); Ruchti (2); Neumeier L. (5/4); Fimpel; Gottwald (6); Winter (3); Neumeier H.; Birnkammer.