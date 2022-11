Friedberger Fingerzeig: TSV holt ersten Punkt der Saison

Plus Die Handballer des TSV Aichach holen gegen Ismaning den ersten Punkt der Saison. Allerdings wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Aufatmen bei den Handballern des TSV Friedberg. Das Schlusslicht der Bayernliga Süd holte sich den ersten Punkt der Saison, und das im ersten Spiel der Rückrunde. Am Ende wäre sogar noch mehr drin gewesen. Weiter auf den ersten Zähler warten müssen die Bezirksoberliga-Spieler des Kissinger SC, die erneut eine herbe Klatsche kassierten.