Handball

06:00 Uhr

Friedberger Handballer setzen Ausrufezeichen und schlagen Tabellenführer

Plus Die Handballer des TSV Friedberg führen lange und geraten kurz vor Schluss in Rückstand. Dank eines Schlussspurts darf man weiter vom Klassenerhalt träumen.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Ein Ausrufezeichen haben die Handballer des TSV Friedberg in der Abstiegsrunde der Bayernliga gesetzt. Beim bisherigen Tabellenführer SV Anzing gab es einen überraschenden 37:34-Sieg. Durch den Erfolg verteidigten die TSV-Handballer Rang vier und verkürzten den Abstand auf die vorderen Plätze auf sechs Zähler.

In der Hinrunde hatte Anzing die Herzogstädter mit zwölf Treffern Differenz bezwungen, der Tabellenführer der Abstiegsrunde war zu Hause noch unbesiegt. Doch trotz der vielen Siege hat auch Anzing den Klassenerhalt noch nicht sicher. Friedberg konnte sich von Beginn an auf seine Abwehr verlassen. Nach zehn Minuten übernahmen die Gäste das Kommando. Letztmals war Anzing beim 5:5 auf Augenhöhe, danach kassierte der TSV in den nächsten zwölf Minuten nur noch einen Treffer. Auch der stark haltende Torhüter Joachim Murgg leitete einige Gegenstöße ein. So führte der TSV nach 23 Minuten schon mit 12:6. Gestützt auf die sichere Defensive und den guten Rückraum um Benni Bauer und Kilian Weigl hielt Friedberg bis zur Pause seinen Gegner auf Distanz. Das 17:12 nach 30 Minuten war Ausweis der Friedberger Stärke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .