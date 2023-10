Friedberger Handballer verlieren Platz an der Spitze

Plus Heimniederlage gegen Schwabmünchen. Ein ehemaliger TSV-Spieler erwischt einen Sahnetag.

Die Friedberger Erste hat ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Handballer verloren mit 34:38 (13:15) zu Hause gegen Schwabmünchen. Damit ist auch die Tabellenführung in der Landesliga Süd weg, Friedberg ist jetzt Fünfter. Schwabmünchen bot den früheren Bundesligaspieler Matthias Gerlich auf, dieser schaffte aber nur einen Treffer. Felix Dorsch, der lange beim TSV aktiv war, spielt mittlerweile als Torhüter bei Schwabmünchen. Und er hatte einen Sahnetag erwischt: Über die gesamte Spielzeit holte Dorsch viele freie Würfe heraus, er war nur schwer zu bezwingen.

„Ein weiterer Grund für den heutigen Misserfolg war aber auch, dass wir schon seit zwei Wochen kaum einmal in voller Besetzung trainieren können“, sagte Trainer Udo Mesch. „Es geht wohl ein Grippevirus bei uns um, jedenfalls waren viele Spieler angeschlagen und haben zuletzt wichtige Trainingseinheiten verpasst. Darum hat uns heute vor allem in der Abwehr die Beweglichkeit gefehlt. Auch die Abstimmung hätte besser sein können.“