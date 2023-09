Handball

Friedbergs Trainer Udo Mesch trifft auf Ex-Verein

Plus Die Handballer des TSV Friedberg empfangen zum Start der Landesligasaison den TSV Niederraunau. Für Trainer Udo Mesch ist es ein besonderes Spiel.

Zum Saisonauftakt in der Landesliga Süd empfängt der TSV Friedberg den TSV Niederraunau. Ab 20 Uhr geht es los in der TSV-Halle. Dabei kommt es für den neuen Friedbegrer Trainer Udo Mesch gleich zu einem Wiedersehen: Denn der Coach war von 2017, mit einer kurzen Unterbrechung ab Februar 2020, bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 für die Raunauer Erste verantwortlich. Die Gäste gaben in ihrem Vorbericht an, dass es sie darum besonders reizen würde, die beiden Punkte mit nach Hause zu holen.

Niederraunau hat vor der Saison ähnlich wie Friedberg einen Umbruch erlebt. Einige etablierte Spieler verließen den Verein, viele junge Talente rückten nach. Auf die Trainerposition ist ein alter Bekannter zurückgekehrt: Markus Waldmann hat seine Farben 2016 in die Bayernliga geführt und geht nun mit viel Ehrgeiz in die neue Spielzeit.

