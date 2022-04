Für Abstiegsrunde: Friedberg verschafft sich gute Ausgangsposition

Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg erkämpfen sich in Erlangen-Bruck zumindest einen Punkt. So ist die Situation vor der bald beginnenden Abstiegsrunde.

Die Handballmänner des TSV Friedberg hatten zwei wichtige Spiele vor der Brust. Während es bei den Bayernliga Herren am Ende ganz knapp wurde, feierte die Zweite in der Bezirksoberliga einen ungefährdeten Sieg.

Die Erste holte beim TV Erlangen-Bruck beim 27:27 immerhin einen Punkt. Damit ist die Vorrunde für das Team von Trainer Andreas Dittiger beendet. Die Ausgangsposition für die Abstiegsrunde ist aber nicht schlecht. Aller Voraussicht nach wird es am Wochenende nach Ostern mit den Play-offs weitergehen.

Beim direkten Konkurrenten hätten die Herzogstädter dennoch gerne einen Sieg mitgenommen. Die Aufgabe bei den Franken ließ sich gut an. Friedberg spielte vorne konsequent, obwohl die Herzogstädter kurzfristig auf den erkrankten Patrick Schupp verzichten mussten. Dafür sprang Fabian Abstreiter in die Bresche, der Halblinke traf an diesem Abend gleich zehn Mal. Bis zur 25. Minute hatte der TSV die Begegnung im Griff. Das 12:10 machte der Außen Timo Porterfield, der sich aber im weiteren Verlauf der Begegnung verletzen sollte. Das limitierte die Friedberger Wechseloptionen auf nur noch zwei Feldspieler. Davon ließen sich die Herzogstädter auch bis zum Seitenwechsel ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen, mehrere technische Fehler sorgten für einen 12:13 Zwischenstand nach 30 Minuten.

Trotz des dünner besetzen Kaders gehörte Friedberg aber auch die zweite Hälfte zu weiten Strecken. Der TSV agierte defensiv aufmerksam und zeigte lange ein gutes Rückzugsverhalten. Besonders Abstreiter machte in dieser Phase wichtige Treffer. Der Lohn war eine 25:21 Führung nach 52 Minuten. Doch eine taktische Umstellung von Erlangen-Bruck sorgte für Unordnung im Friedberger Offensivverbund. Nachdem Abstreiter in eine Manndeckung genommen worden war, wackelte der TSV. Vorne lief plötzlich nicht mehr viel zusammen, die Quote der Ballverluste erhöhte sich. Vier Minuten vor dem Ende war die Führung weg. Einmal schaffte Henri Häusler es noch, seine Farben in Front zu bringen, doch der Ausgleich fiel postwendend. Mit einem 27:27 ging es in die packende Schlussminute. Friedberg war in dieser in Überzahl, agierte aber zu hektisch und spielte einen teuren Fehlpass. Jetzt war Verteidigen angesagt, 20 Sekunden lang hatten plötzlich die Hausherren die Chance auf den entscheidenden Treffer. Aber Torwart Vinzenz Altenweger und seine Abwehr hielten dicht.

Andreas Dittiger lobte die Moral seines Teams: „Leider haben wir wieder nicht in Bestbesetzung agieren können, aber das hat die Jungs nicht gestört. Sie haben sich lange eine Führung erspielt, und dann, als die Kräfte schwanden nicht die Nerven verloren, sondern konsequent dagegengehalten.“ Damit geht der TSV mit fünf Zählern auf dem Konto in die Abstiegsrunde, die wohl am 23. April beginnen wird.

TSV Friedberg Altenweger; Karl; Häusler (4); Okyere (1); Braun (3); Schiechtl; Geisreither (4); Link; Abstreiter (10/2); Dittiger (1); Porterfield (2); Prechtl (2).

Handball: Friedberg II feiert Kantersieg

Auch im Rückspiel gegen den TSV Meitingen blieb die Friedberger Zweite beim 35:19 erfolgreich. Der Garant für diesen Erfolg waren wieder einmal die Defensivarbeit um die beiden Torhüter Martin Häselhoff und Moritz Fieger sowie das druckvolle Tempospiel der mit fünf A- Jugendlichen ergänzten Truppe.

Die Friedberger kamen gut ins Spiel und führten nach zehn Minuten mit 6:2. In der Defensive agierte man kompakt und ließ dem Gegner kaum Durchbruchsmöglichkeiten. In der Offensive war man entweder mit Tempoangriffen erfolgreich oder umspielte die weit vorgerückte Deckungsformation der Gäste. Zur Halbzeit stand es 15:9 gegen das Schlusslicht.

Auch im zweiten Durchgang wurde das schlechte Rückzugsverhalten der Gäste genutzt und so der Vorsprung Tor um Tor ausgebaut. Vor allem die Maas-Brüder und Jonathan Dorsch ließen ihrer Spielfreude freien Lauf und netzten eins ums andere Mal ein.

„Die Mannschaft hat heute vor allem wieder mit ihrer Defensivarbeit und dem Tempospiel überzeugt. Die zwei Punkte waren wichtig für die anstehende Abstiegsrunde“, so Trainerin Sandy Mair. Jetzt warten zwei Spiele in sieben Tagen auf die Herzogstädter. Die Vorrunde endet mit der Partie gegen Bobingen am Donnerstag und der Aufgabe in Schwabmünchen am Sonntag.