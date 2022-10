Handball

vor 18 Min.

Gelingt endlich der erste Punkt? Wie Friedberg Favoriten ärgern will

Plus Der noch punktlose TSV Friedberg empfängt Landshut. In der Bezirksoberliga kommt es zu einem Landkreisderby. Die KSC-Damen treten in Bestbesetzung an.

Von Domenico Giannino

Die Handballsaison nimmt Fahrt auf. Während die Friedberger Bayernliga-Handballer bereits unter Druck stehen, stehen für die Kissinger Teams richtungsweisende Spiele an. In der Bezirksoberliga kommt es zum Derby zwischen zwei noch sieglosen Mannschaften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

