Handball

vor 35 Min.

Großer Umbruch: So jung ist der Kader der Friedberger Handballer

Kilian Weigl (Mitte) ist einer der jungen Wilden bei den Bayernliga-Handballern des TSV Friedberg, die am 17. September in die neue Saison starten.

Plus Beim TSV Friedberg gibt es viele Abgänge und einige neue Gesichter. Ein Spieler kommt mit zwei Jahren Verzögerung. Was sich Coach Andreas Dittiger ausrechnet.

Von Domenico Giannino

In gut drei Wochen beginnt die Saison für die Friedberger Handballer. In der Bayernliga wartet die Partie bei Ismaning zum Saisonauftakt am 17. September. Dann wird eine rund erneuerte und sehr junge Mannschaft ihr erstes Pflichtspiel haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen