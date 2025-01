Handball-Fieber zur WM: Wie euphorisch ist die Stimmung im Wittelsbacher Land?

Der Fußball in Deutschland trägt bisweilen den Beinamen König. An dieser Spitzenstellung wird auch die derzeit laufende Weltmeisterschaft im Handball der Herren nichts ändern, selbst wenn die deutsche Mannschaft am 2. Februar in Oslo als neuer Titelträger aus diesem Turnier hervorgehen sollte. Egal wie sich die Gislason-Schützlinge in den nächsten Tagen präsentieren werden, das Interesse an ihren Auftritten ist enorm - gerade auch im Landkreis Aichach-Friedberg, wo man nicht zuletzt in den Hochburgen dieser Sportart mitfiebert, also in Aichach, Friedberg und Kissing.

