Heimserie hält Kissinger Handballerinnen vor Derby in guter Form - Krimi bei Männern

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC gewinnen auch ihr viertes Heimspiel. Die KSC-Männer holen den ersten Punkt, verpassen aber in letzter Sekunde den Sieg.

Gleich doppelten Jubel gab es bei den Handballmannschaften des Kissinger SC. Die Frauen gewannen auch ihr viertes Heimspiel der Saison, während die Männer den ersten Punkt feierten.