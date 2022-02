Im Landkreis-Derby: Kissing ist klarer Favorit

Plus Die Landesliga-Frauen des Kissinger wollen sich mit einem Sieg im Derby gegen Aichach oben festsetzen. Die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg müssen aussetzen.

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die heimischen nun wieder weiter mit der Saison, wobei die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg kurzfristig doch wieder aussetzen müssen.