In eigener Halle: Friedberger Nachwuchs kämpft um Qualifikation für Bundesliga

Die A-Jugend Handballer des TSV Friedbeger kämpfen am Sonntag in eigener Halle um die Qualifikation zur Bundesliga. Das sind Modus und Zeitplan.

Eine starke Saison liegt hinter den Nachwuchs-Handballern des TSV Friedberg. Sowohl die männliche A-Jugend als auch die männliche B-Jugend schaffte die Qualifikation zur Meisterrunde in der Bayernliga. Aufgrund dieser Leistungen dürfen die Herzogstädter am Sonntag beim ersten Qualifikationsturnier zur U19-Bundesliga teilnehmen. Der Wettkampf, an dem vier bayerische Mannschaften teilnehmen, findet in der eigenen Halle statt.

Der Nachwuchs des TSV Friedberg hat am Sonntag ab 10.30 Uhr also Heimvorteil. Die Kontrahenten sind der SV Anzing, der TSV Herrsching und der HT München – alles wohlbekannte Gegner. Es wird im Modus jeder gegen jeden gespielt. Die beiden bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich dann für die nächste Runde, die aber erst im Mai ausgespielt wird. Das große Ziel der Friedberger ist es, sich für die A-Jugend-Bundesliga zu qualifizieren. Das gelang den Herzogstädtern letztmals vor rund zehn Jahren – damals noch mit dem heutigen Profi Nico Link. Spielberechtigt sind die Jahrgänge 2004/05, die in der kommenden Saison die A-Jugend stellen.

Bundesliga-Qualifikation: Der Spielplan der Friedberger Handballer

Mit am Start sein wird bei den Friedbergern auch Kilian Weigl, der in der B-Jugend in dieser Saison bester Werfer der Herzogstädter war. Dem 16-Jährigen steht eine anstrengende Woche bevor, schließlich geht es bereits am Sonntag für ihn weiter zum Deutschlandcup nach Berlin. Dort bestreitet Weigl mit der bayerischen Auswahl ein Turnier gegen die besten Nachwuchs-Handballer Deutschlands. „Mein Ziel ist es, sich mit Friedberg für die Bundesliga zu qualifizieren. Das wäre schon wichtig. Beim Deutschlandcup möchte ich mich aber ebenso gut präsentieren.“

Das Turnier in eigener Halle ist übrigens nur der erste Schritt auf dem Weg zur Bundesliga für den Nachwuchs des TSV Friedberg. Danach wartet eine Platzierungsrunde gegen weitere bayerische Mannschaften. Wenn die Platzierungen passen, geht es im K.-o.-System gegen Mannschaften aus ganz Süddeutschland um die Qualifikation zur Bundesliga. Dort warten hochkarätige Gegner, wie etwa der Nachwuchs des Bundesliga-Spitzenteams Rhein Neckar Löwen.

Spielplan

TSV Friedberg – SV Anzing 10.30 Uhr

HT München – TSV Herrsching 11.45 Uhr SV Anzing – HT München 13 Uhr

TDV Herrsching – TSV Friedberg 14.15 Uhr SV Anzing – TSV Herrsching 15.30 Uhr

TSV Friedberg – HT München 16.45 Uhr