Kein Durchkommen: Friedberger Handballer kurz vor dem Abstieg

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg verlieren auswärts in Lohr. Dadurch rutschen die Herzogstädter auf den letzten Platz der Abstiegsrunde ab.

Der Abstieg rückt für die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg immer näher. Beim TSV Lohr kassierten die Herzogstädter im fünften Spiel der Abstiegsrunde die vierte Pleite und belegen nach dem 23:27 den letzten Platz der Tabelle. Dabei war beim Team von Trainer Andreas Dittiger eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen im Vergleich zu den vorangegangenen Partien, die teilweise deutlich verloren gingen. Dennoch reichte es nicht.