Kein versöhnlicher Abschluss: Kissinger Handballteams verlieren

Plus Sowohl die Frauen als auch die Männer der Handballer des Kissinger SC verlieren am letzten Spieltag. Die Frauen sind gegen Meister Aichach nah dran am Sieg.

Zum Abschluss der Saison gab es für die Handballmannschaften des Kissinger SC zwei Niederlagen. Die Frauen unterlagen dem Meister aus Aichach knapp, während die KSC-Männer sich mit einer Niederlage aus der Bezirksoberliga verabschiedeten.

20 Bilder So jubeln die Aichacher Handballerinnen über den Titel Foto: Adrian Goldberg

Das Saisonfinale wurde für die Kissinger Handballerinnen noch einmal zu einem regelrechten Krimi. Diese Beschreibung traf bereits auf das Duell in der Hinrunde zu, als Kissing sich mit 31:30 durchgesetzt hatte. Diesmal drehte Aichach den Spieß um und feierte beim Vizemeister einen ebenso knappen 30:29-Erfolg, der sich zur Pause nicht unbedingt abgezeichnet hatte. Da führte der KSC noch mit 14:12. Nach knapp 40 Minuten glückte dem künftigen Landesligisten der Gleichstand, im Endspurt waren die Aichacherinnen in einem engen Schlagabtausch einen Tick stärker und feierten schließlich den 15. Sieg im 16. Spiel der Saison 2022/23. Ihr Vorsprung beträgt nun nicht weniger als sieben Zähler. Für die Kissingerinnen endete damit eine lange Erfolgsserie. Neun Partien in Folge ging das Team von Trainerin Julia Rawein nicht als Verlierer vom Platz. So konnten die Gastgeber nur dem Gegner gratulieren und müssen in der kommenden Saison einen neuen Anlauf starten.

