Handball

vor 37 Min.

Keine Chance: Friedberg geht im letzten Spiel vor Abstiegsrunde unter

Plus Die Handballer des TSV Friedberg verlieren zum Abschluss der Vorrunde in der Bayernliga in Allach deutlich. Was der Trainer jetzt von seinem Team erwartet.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Nichts ist es geworden mit einem erfolgreichen Abschluss der Vorrunde für die Friedberger Bayernliga-Handballer. Stattdessen gab es beim TSV Allach eine 28:46-Klatsche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .