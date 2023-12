Handball

Kellerduell und Derby: Kissinger Handballer empfangen Friedberg II

Plus Zum Hinrundenabschluss treffen die sieglosen Handballer des Kissinger SC auf den TSV Friedberg II. Die Erste des TSV spielt im Allgäu - keine leichte Aufgabe.

Von Domenico Giannino

Nach dem wetterbedingten spielfreien Wochenende sind die heimischen Handballmannschaften nun wieder im Einsatz. In Kissing kommt es in der Bezirksoberliga zu einem Landkreisderby, das gleichzeitig ein Kellerduell ist. Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg sind im Allgäu gefordert. Die ausgefallene Partie wird erst spät nachgeholt.

Die Friedberger sind am Samstag ab 20 Uhr zum Hinrundenabschluss beim Tabellenzweiten aus Ottobeuren gefordert. Das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Dietmannsried/Altusried fiel kurzfristig aus, da eine sichere Anreise für die Gäste aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nicht gewährleistet werden konnte. Außerdem sorgten die Schneemassen auf dem Dach der TSV-Halle dafür, dass diese vorsorglich gesperrt wurde. Das Heimspiel wird wohl erst im April 2024 nachgeholt werden können, da der Spielplan in der Landesliga sehr eng getaktet ist.

