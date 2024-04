Handball

Kissing jubelt: KSC-Handballerinnen feiern die Meisterschaft

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC holen sich den Sieg in Meitingen und bejubeln die Meisterschaft. Die KSC-Männer schließen die Saison als Letzter ab.

Von Domenico Giannino

Im Kreis tanzten die Kissinger Handballerinnen nach dem Schlusspfiff in der Meitinger Halle. Nach dem ungefährdeten 28:21-Sieg stand die Meisterschaft in der Bezirksoberliga fest. Noch lange wurde die Rückkehr in die Landesliga mit den mitgereisten Fans gefeiert. Ganz anders war die Stimmungslage bei den Handballmännern des KSC.

Die Kissinger Damen erwischten beim Vorletzten einen etwas holprigen Start. Nach neun Minuten stand es erst 3:2. Danach ließ die Abwehr ganz wenig zu. Meitingen kam kaum zum Torerfolg. Kissing setzte sich schnell auf 7:2 nach einer Viertelstunde ab. Meitingen machte einfache Fehler, die Ballverluste münzten die Kissinger Damen in einfache Tore über den Gegenstoß um. „Heute haben wir es nicht spannend gemacht“, so Trainerin Julia Rawein. „Wir haben früh dominiert und uns abgesetzt. Darum war Mitte der ersten Halbzeit eigentlich schon alles durch.“ So führte der KSC zur Pause schon mit 17:9.

