Kissinger Handballer ergreifen letzte Chance - KSC-Frauen verspielen Titel

Plus Die Handballer des Kissinger SC setzen sich im Kellerduell knapp durch und dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Die Handballerinnen sind enttäuscht,

Unterschiedliche Gemütslagen gab es am Wochenende im Lager der Handballmannschaften des Kissinger SC. Während die Männer einen enorm wichtigen Erfolg im Kellerduell feierten, ist die Meisterschaft bei den KSC-Frauen nun endgültig futsch.