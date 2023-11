Handball

12:01 Uhr

Kissinger Handballerinnen erobern Spitze im Topspiel zurück

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC schlagen den Spitzenreiter Niederraunau und ziehen wieder vorbei. Die KSC-Männer verpassen den ersten Sieg im Kellerduell.

Von Domenico Giannino

Einen Wechsel an der Spitze gibt es in der Bezirksoberliga schwaben der Handballerinnen. Der Kissinger SC erobert den Platz an der Sonne durch einen Sieg im Topspiel zurück. Weiter sieglos bleiben die KSC-Männer, die aber immerhin noch einen Punkt retten.

Die Kissinger Handballerinnen haben das Spitzenspiel gegen Niederraunau mit dem 27:22 (13:11) gewonnen. Vor Wochenfrist gab es für den KSc die erste Saisonniederlage. Darum standen die heimischen Damen unter großem Druck. Aber Kissing hatte von Beginn an die gefährlichste Angreiferin der Gäste gut im Griff. Ardiana Merditaj lenkt das Niederraunauer Offensivspiel und kann an guten Tagen auch einmal weit über zehn Treffer machen. Am Samstag hielt die aufmerksame Abwehr des KSC sie aber bei acht Toren.

