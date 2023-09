Handball

Kissinger Handballerinnen gewinnen Vorbereitungsturnier

Die Kissinger Handballerinnen gewannen das Turnier in der Paartalhalle.

Plus Die Kissinger Handballerinnen gewinnen das heimische Turnier in der Paartalhalle. Auch die beste Spielerin kommt aus der Mannschaft des KSC.

Die Kissinger Handballerinnen haben ihr eigenes Vorbereitungsturnier in der Paartalhalle gewonnen. Mit Siegen gegen Pfaffenhofen und Roßtal erreichten sie das Finale. Das gewannen sie dann gegen Herrsching. Insgesamt waren sechs Mannschaften in zwei Gruppen am Start.

Kissing konnte aufgrund von Urlauben und Verletzungen nur acht Feldspielerinnen aufbieten. Im Tor waren Franzi Lang und Neuzugang Eva Rohrmoser dabei. Im ersten Gruppenspiel startete der KSC schlecht, gewann dann aber klar gegen Pfaffenhofen, einen Landesligisten, der aber nicht in Bestbesetzung angetreten war. Auch Roßtal, das in der Bezirksoberliga Mittelfranken antritt, konnte klar bezwungen werden. Damit zogen die KSC-Damen ins Finale ein, wo mit Herrsching wieder ein Landesligist wartete.

