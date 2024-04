Klassenerhalt gesichert: Friedberger Handballer atmen nach Heimsieg auf

Plus Die Handballer des TSV Friedberg revanchieren sich bei der SG Dietmannsried und feiern einen souveränen Heimerfolg. Dadurch ist der Klassenerhalt gesichert.

Aufatmen bei den Handballern des TSV Friedberg. Dank eines 31:26-Erfolgs gegen die SG Heimspiel Dietmannsried/Altusried sichern sich die Herzogstädter den Klassenerhalt in der Landesliga Süd.

Friedberg hatte schon im vergangenen Spiel vor Ostern gegen Dietmannsried gespielt und auswärts verloren. Noch waren die Herzogstädter nicht sicher im Kampf um den Klassenerhalt. Und das Heimspiel gegen den Vierten der Landesliga Süd begann schlecht. Dietmannsried führte früh mit 5:2. In dieser Phase machte der TSV einige Fehler und vergab auch freie Würfe. „Aber davon haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern konsequent weitergespielt“, so Trainer Udo Mesch. „Wir konnten uns immer auf unseren Torhüter verlassen. Nach und nach haben wir uns eine Führung erarbeitet. Diese bauten wir durch solides Spiel vorne weiter aus. Zur Pause hätten wir sogar höher führen können.“