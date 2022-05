Ein Platz fehlt noch: Friedberger Handballer kämpfen um Klassenerhalt

Die Handballer des TSV Friedberg können mit zwei Siegen gegen das Schlusslicht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Doch Vorsicht ist geboten.

Am zweiten Doppelspieltag der Abstiegsrunde der Bayernliga messen sich die Handballmänner des TSV Friedberg mit dem Eichenauer SV. Anders als am vergangenen Wochenende haben die Friedberger diesmal zuerst Heimrecht. Am Samstag beginnt das erste Spiel um 16 Uhr. Am Sonntag ist der TSV Friedberg dann ab 16.30 Uhr zu Gast in Eichenau, die ihre Heimspiele in der Halle der Realschule Germering austragen.

Am ersten Spieltag gegen den Tabellenführer HT München holte der TSV aus zwei Spielen einen Sieg und feierte so einen gelungenen Start in die Play-offs. Gegen den aktuellen Tabellenletzten der Abstiegsrunde sollen nun aber unbedingt zwei Siege her, um sich eine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf zu sichern. Denn als Fünfter muss sich der TSV im Klassement noch verbessern, um den Ligaverbleib zu schaffen. An den verbleibenden drei Doppelspieltagen ist Friedberg also enorm gefordert.

Eichenau spielt eine 6-0-Abwehr und ist mit seinem großen Innenblock schwer zu bespielen. Im Positionsangriff geht viel über die groß gewachsenen Rückraumspieler, die gut aus der Distanz abschließen können. Darum braucht Friedberg durchgehend eine aggressive und aufmerksame Abwehr. Einfache Tore über den Positionsangriff müssen vermieden werden. Bei eigenem Ballbesitz will der TSV viel Tempo machen, um die tief stehende gegnerische Abwehr aufzureißen. Nur wenn Eichenaus Abwehr in Bewegung kommt, können die Herzogstädter die Lücken finden, die sie für den Torabschluss benötigen. „Eichenau steht am Tabellenende, unser Gegner muss dringend punkten“, weiß Friedbergs Trainer Andreas Dittiger. „Darum sind wir gewarnt, ein angeschlagener Gegner ist noch gefährlicher. Unser Ziel ist es, Eichenau hinter uns zu lassen und weiter Punkte zu sammeln, um im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben.“ Dabei steht dem Coach der komplette Kader zur Verfügung.

Handball: Kissing und Friedberg II gefordert

Auch für die Zweite Männermannschaft steht das nächste Spiel in der Abstiegsrunde an. Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Augsburg/Gersthofen steht das Team von Trainerin Sandy Mair bereits etwas unter Druck. Allerdings ist die Ausgangslage immer noch gut, denn durch einen starken Endspurt in der regulären Saison erspielten sich die Herzogstädter bereits zehn Punkte, die sie in die Abstiegsrunde mitnehmen. Am Samstag empfängt Friedberg nun ab 20 Uhr den TSV Niederraunau II. Die Friedberger liegen derzeit auf Platz vier der Tabelle und gehen als klarer Favorit in das Duell mit dem Team aus dem Krumbacher Stadtteil. Niederraunau liegt mit 0:12 Punkten auf dem vorletzten Platz der Abstiegsrundentabelle.

Eine noch bessere Ausgangsposition als die Friedberger haben die BOL-Handballer des Kissinger SC. Das Team von Trainer Janos Füsi liegt mit 10:2 Punkten aktuell auf Platz zwei der Tabelle und hat sehr gute Chancen auf den Ligaverbleib. Zum Auftakt in die Play-offs gab es einen 28:25-Sieg beim TSV Göggingen. Am Sonntag sind die Kissinger dennoch nur Außenseiter, denn der KSC muss beim aktuellen Spitzenreiter TSV Bobingen antreten. Die Bobinger verpassten die Aufstiegsrunde nur knapp und haben aktuell 14:2 Punkte auf dem Konto. Gegen den TSV Niederraunau II gab es zum Auftakt der Saisonverlängerung einen 40:25-Kantersieg.