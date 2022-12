Kommt der Befreiungsschlag? Friedberg und Kissing wittern Chance

Plus Sowohl die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg als auch die Kissinger Männer warten noch auf den ersten Saisonsieg. Bauen die KSC-Frauen ihre Serie aus?

Die Handballerinnen des Kissinger SC wollen ihre Serie ausbauen. Dagegen soll bei den KSC-Männern die schwarze Serie endlich enden. Gleiches gilt für die Bayernligamänner des TSV Friedberg.