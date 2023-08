Krasser Umbruch: Neue Gesichter bei Friedberger Handballer

Plus Die Handballer des TSV Friedberg müssen nach Abstieg aus Bayernliga einige Abgänge verkraften. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Nuezugänge.

Die Handballer des TSV Friedberg treten in der Saison 2023/24 in der Landesliga Süd antreten. Dabei müssen die Herzogstädter nach dem Abstieg aus der Bayernliga den Abschied einiger Leistungsträger verkraften. Der neue Kader ist deutlich jünger.

Mit Kilian Weigl (VfL Günzburg), Joachim Murgg (Ziel unbekannt) und Lukas Geisreither ( TSV Aichach) haben die TSV-Handballer drei Leistungsträger verlassen. Auch Nachwuchsspieler Finn-Luca Hildebrandt (Umzug Studium) und Hannes Wanie (TSV Ismaning) werden nächstes Jahr nicht mehr für den TSV auflaufen. Lasse Pegdag, der Neuzugang aus Weilstetten, und Benni Baur werden erst in der zweiten Saisonhälfte aufgrund von Auslandssemestern zur Verfügung stehen.