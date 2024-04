Handball

vor 21 Min.

Kuriosum für TSV Friedberg - Kissinger Frauen bestreiten letztes Heimspiel

Plus Die Handballer des TSV Friedberg treffen auf den gleichen Gegner wie im letzten Spiel. Für die Kissinger Teams geht es um viel im letzten Heimspiel.

Von Domenico Giannino

Endspurt heißt es für die heimischen Handballmannschaften. Dabei geht es für einige um wichtige Punkte in Sachen Meisterschaft oder Klassenerhalt. Die Handballerinnen des Kissinger SC bestreiten ihr letztes Heimspiel der Saison. Bei den Männern des TSV Friedberg wird es kurios.

Am Samstag um 20 Uhr empfängt der TSV Friedberg die SG Dietmannsried/Altusried zum Nachholspiel. Dies ist die Begegnung in der Landesliga Süd, die Anfang Dezember dem Wintereinbruch zum Opfer fiel. Damit endet ein Kuriosum: Denn der TSV spielte schon am Wochenende vor Ostern gegen denselben Gegner, nur damals regulär im Rückrundenspielplan. Friedberg hat also jetzt sein Rückspiel aus der Hinrunde. Vor rund zwei Wochen gab es auswärts eine 34:37-Niederlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

