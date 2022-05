Ein Punkt fehlt zur Rettung: Kissinger Handballerinnen steigen ab

Im letzten Saisonspiel gibt es für die Handballerinnen des Kissinger SC eine Niederlage. Dadurch steht der Abstieg fest. So ist die Stimmung.

Am Ende hat es nicht gereicht für die Kissinger Handballerinen. Das letzte Saisonspiel in der Landesliga Süd gegen Gröbenzell 2 ging mit 19:28 verloren. Das bedeutet den Abstieg in die Bezirksoberliga für die KSC-Handballerinnen. Der Abstieg ist bitter, da die Bilanz von 15:17 Punkten nicht unbedingt die eines Absteigers ist. Hinzu kommt, dass der TSV Herrsching nur aufgrund des besseren direkten Vergleichs in der Tabelle vor dem KSV landete. Ein Zähler mehr hätte für die Relegation gereicht.

Kissing hatte bei der gut besetzen Reserve des Drittligisten wenig zu bestellen. Der KSC war zwar in Bestbesetzung angereist, aber der Gegner war stets überlegen. Gröbenzell dominierte von Beginn an, Kissing kam kaum hinterher. Ein früh vergebener Siebenmeter ließ den Rückstand anwachsen. Die schlechte Wurfquote half nicht dabei, den baldigen Rückstand zu reduzieren. Das 6:10 nach 18 Minuten war ein erstes Warnsignal in einem Spiel, das Kissing nicht verlieren durfte. Bis zur Pause blieb der Abstand mit dem 9:13 stabil. Der KSC gab alles und kämpfte leidenschaftlich. Damit hielten die Gäste den Rückstand vorerst in Grenzen.

Kissinger Trainerin blickt schon nach vorne

Aber auch nach dem Seitenwechsel war Gröbenzell das bessere Team. Mehrmals kam Kissing zwar bis auf drei Treffer heran, zuletzt beim 16:19 in der 48. Minute. Aber insgesamt agierten die Gastgeberinnen ungefährdet, Kissing machte an diesem Tag zu viele Fehler. Das durfte man sich gegen diesen stark besetzen Gegner nicht erlauben. Und so ging es in der Schlussphase dahin. Gröbenzell setzte sich mit einem Zwischenspurt bis auf 22:16 ab. In den letzten Minuten der Begegnung ließen die Kissinger Handballerinnen dann stark nach: Es war klar, dass die Niederlage nicht mehr zu vermeiden war, der Abstieg war damit unausweichlich.

Eine lange Saison, die durch die Corona-Zwangspause nochmals für mehrere Wochen unterbrochen wurde, nahm somit ein sehr unglückliches Ende für den KSC. Einige knapp Niederlagen in letzter Sekunde sowie ein personeller Notstand im letzten Saisondrittel taten ihr übriges. „Da müssen wir jetzt durch“, blickte Trainerin Julia Rawein aber schon wieder nach vorne. „Gegen diesen stark besetzen Gegner haben wir verdient verloren. Aber die Mannschaft wird diese herausfordernde Saison gemeinsam verarbeiten und zurückkommen.“

Kissinger SC Lang; Globisch; Kefer; Pusch (2); Eder; Huber (1); Marb (3); Sirch (2); Fimpel (1); Gottwald (4); Winter (2); Birnkammer; Neumeier H.; Neumeier L. (4/4).