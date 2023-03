Letzte Chance auf den Klassenerhalt: Friedberg und Kissing sind gefordert

Plus Die Handballer des TSV Friedberg Männer starten in die Rückrunde. Die Herren des Kissinger SC dürfen nicht verlieren. Die KSC-Frauen haben andere Probleme.

Wichtige Spiele stehen am Wochenende für die Handballer des TSV Friedberg und des Kissinger SC an. Beide Teams dürfen nicht verlieren, soll es noch etwas mit dem Klassenerhalt werden. Die Kissinger Frauen haben dagegen ein ganz anderes Problem.

TSV Friedberg Die Rückrunde der Abstiegsrunde in der Bayernliga beginnt für den TSV Friedberg am Sonntag. Dann empfangen die Herzogstädter den TSV Ismaning ab 16.30 Uhr. Der Rückstand zum Dritten aus Lohr, der den letzten sicheren Rang belegt, beträgt bereits sechs Zähler. Umso wichtiger wird das Heimspiel sein gegen die punktgleichen Ismaninger. Im Hinspiel kassierte der TSV eine 28:32-Niederlage. Zuletzt zeigte sich Friedberg aber verbessert. „Den Aufwärtstrend wollen wir bestätigen“, so Trainer Andreas Dittiger. „Das muss uns über eine starke Abwehr gelingen. Bei Ismaning gab es in der Weihnachtspause einen Trainerwechsel, seitdem haben sie ihr System etwas verändert. Die große Stärke unseres nächsten Gegners ist das Tempospiel, darum müssen wir gut in der Rückzugsbewegung sein und dürfen uns nicht viele Ballverluste erlauben.“

Friedberg kann am Sonntag auf zwei Rückkehrer bauen. Hannes Wanie und Dominik Schiechtl sind wieder dabei. Der Rest des Kaders ist im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Ismaning startete mit zwei Siegen aus den ersten drei Begegnungen gut, hat danach aber jedes Spiel verloren.

Handball: Kissinger SC hat ein Torwartproblem

Kissinger SC Am Sonntag ab 17 Uhr empfangen die Kissinger Herren den TSV Göggingen zum letzten Heimspiel der Saison. Dann muss der Tabellenletzte der Bezirksoberliga gewinnen, um seine kleine Chance auf den Klassenerhalt noch am Leben zu erhalten. Zwei Partien warten noch auf die KSC-Handballer. Bei drei Zählern Rückstand ist klar, dass Kissing zwei Siege benötigt und dazu auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen muss. Aber Kissings Verletztenmisere dauert an. „Wir haben noch nicht aufgegeben, allerdings wird es unglaublich schwer werden, da wir nicht einmal genau wissen, wer alles am Wochenende auflaufen kann“, so Trainerin Patricia Hollerweger . „Wenn es gut läuft, kommt Goran Tomov wieder zurück, seine Verletzung an der Hand erlaubt vielleicht einen Einsatz. Michi Müller kommt aber neu zu den Langzeitverletzten dazu. Wir hoffen auf Hilfe von der Zweiten, aber auch da müssen wir noch sehen, wie die genau aussehen wird. Klar ist, dass uns nur ein Sieg weiterbringen wird.“

Am Samstag ab 19.30 Uhr beginnt das vorletzte Saisonspiel für die Kissinger Damen. Dann muss der Tabellenzweite der Bezirksoberliga in Wertingen ran. Für die Partie beim Sechsten aus Wertingen steht es das Team einer neuen Herausforderung. Denn Torfrau Krissi Wiesenberg hat sich am Sprunggelenk verletzt, für sie ist die Saison zu Ende. Franzi Lang, die einzige andere Torhüterin im Kader, kann aus beruflichen Gründen nicht immer auflaufen. Darum droht Kissing für den Samstag ein personeller Engpass auf dieser wichtigen Position. „Vielleicht bleibt nur die Lösung, dass eine Feldspielerin ins Tor muss“, so Trainerin Julia Rawein. „Noch steht es nicht endgültig fest, ob es so weit kommt. Aber im Fall der Fälle muss das Team diese Herausforderung gemeinsam nehmen. Denn dann wird es umso mehr auf die Abwehr ankommen, die wird dann mehr übernehmen müssen. Außerdem brauchen wir eine gute Chancenverwertung.“ Zudem ist der Einsatz von Sarah Gottwald fraglich. Mit dem Kissinger Sieg im Hinspiel begann die Serie, die den KSC bis auf Rang zwei geführt hat: Sieben Siege und ein Unentschieden hintereinanderstehen mittlerweile zu Buche seit Anfang Dezember.