Mission Klassenerhalt: Richtungsweisende Duelle für Friedberg und Kissing

Die Ausgangslage für die Handball-Oberligateams aus Friedberg und Kissing für das kommende Wochenende ist vertrackt. Die Kissinger Damen befinden sich ohnehin schon in der Schlacht um den Klassenerhalt, die Friedberger Herren wollen das tunlichst vermeiden. Klares Ziel für die kommenden Partien ist deshalb für beide ein Sieg. In Gundelfingen und gegen Brannenburg können die Coaches Stefan Knittl und Julia Rawein dafür personell fast aus dem Vollen schöpfen.

TSV Friedberg: Die Friedberger Handballer bekommen diese Saison das mit dem Lauf nicht so richtig hin. Letztmals Ende Januar konnte das Team zwei Spiele in Folge gewinnen: „Seitdem ist es ergebnistechnisch ein Hin und Her“, sagt Trainer Stefan Knittl. Nach dem unnötig spannenden Sieg gegen Dietmannsried fahren die Friedberger nun zum Tabellenvorletzten nach Gundelfingen. Im Hinspiel gewannen die Friedberger deutlich mit 35:24. Gefundenes Fressen also für den Beginn einer Siegesserie?

Zweiter Sieg in Folge? TSV Friedberg gewann Hispiel gegen Gundelfingen deutlich mit 35:24

Mitnichten, geht es nach Knittl: „Gundelfingen hat lange gebraucht, um in die Liga zu kommen. Jetzt haben sie den Trainer gewechselt und zeigen einen Aufwärtstrend.“ Aus den vergangenen fünf Spielen nahm Gundelfingen zwei Siege mit, darunter ein klares 34:27 gegen Haunstetten. Beim derzeitigen Tabellenzweiten Ottobeuren verloren die Gundelfinger außerdem nur hauchdünn mit einem Tor Unterschied. „Wir haben größten Respekt. Im Hinspiel hatten wir einen Sahnetag, darauf kann man jetzt nichts mehr geben“, sagt Knittl.

Für seine Mannschaft ist ein Sieg Pflicht: „Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, rutschen wir auch in die Abstiegszone. Damit will man in dieser Oberliga-Saison eigentlich nichts zu tun haben, das Mittelfeld steht so dicht zusammen.“ Knittl kann für die Mission Auswärtssieg auf einen Großteil des Kaders zugreifen. Der Langzeitverletzte Noah Newel fehlt bis Saisonende, sonst sind nur die beiden Kreisläufer Calin Stanciu und Daniel Okyere noch fraglich. (ddur)

Dritt- gegen Vorletzten: Kissinger Handballerinnen müssen gegen Brannenburg gewinnen

Kissinger SC: Ebenfalls zum Siegen verdammt sind die Handballerinnen aus Kissing. Die deutliche 24:36-Niederlage beim TSV Aichach verschärfte die Situation im Abstiegskampf. Als Drittletzte empfangen die Kissingerinnen nun die Vorletzten des TSV Brannenburg: „Unser Fokus liegt voll auf diesem Spiel, es ist ein richtiges Vier-Punkte-Spiel“, lässt Trainerin Julia Rawein wissen. Die Brannenburgerinnen seien ein Gegner, den der Kissinger SC im Kampf um den Klassenerhalt schlagen müsse.

Für einen Sieg müssen die Handball-Damen ihre Möglichkeiten aber besser verwerten als im Hinspiel, das sie in Brannenburg mit 26:24 verloren. Rawein sagt: „Da waren wir spielerisch voll dabei, aber sind nach sehr guten Chancen allzu oft an der gegnerischen Torhüterin gescheitert.“ Einen Vorteil sieht die Trainerin dabei, sie zählt auf die Zuschauerinnen und Zuschauer: „Mit heimischem Publikum im Rücken freuen wir uns auf das Heimspiel.“

Der Kader dafür ist nahezu vollzählig. Verletzungsbedingt fehlt keine Spielerin, nur Torhüterin Eva Rohrmoser ist beruflich verhindert. Dafür rückt in Nisa Ceribasi eine Nachwuchsspielerin nach, die eigentlich in der B-Jugend und der zweiten Damen-Mannschaft spielt. Julia Rawein sagt: „Sie hat schon einmal mitgespielt, sie macht ihre Sache sehr gut.“ (jura)