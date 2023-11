Handball

06:00 Uhr

Mit Rückkehrer zurück in die Erfolgsspur: TSV Friedberg erneut gegen Schlusslicht

Plus Die Landesligahandballer des TSV Friedberg empfangen erneut das Schlusslicht. Mit dabei ist ein alter Bekannter, der am Kreis helfen soll.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Nach einer Pause geht es für die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg am Sonntag weiter mit dem Heimspiel gegen den ASV Dachau.

Besonders die unnötige Niederlage gegen Bayern München am letzten Oktoberwochenende, das bis dahin jedes Spiel verloren hatte, warf den TSV weit zurück. Jetzt wartet mit Dachau der neue Tabellenletzte auf den Fünften. Aber Friedberg ist gewarnt: Der frühere Bayernligist konnte bislang noch keinen Aufsteiger besiegen, sowohl gegen Bayern München als auch gegen Schwabmünchen gab es jeweils Niederlagen. Dafür kann sich der TSV über die Rückkehr von Paul Thiel freuen. Der Kreisläufer aus Bayernligazeiten trainiert seit Wochen wieder mit und feiert am Sonntag sein Comeback. „Paul gibt uns mehr Optionen am Kreis, besonders nach dem Weggang von Deacon Link“, freut sich Trainer Udo Mesch. „Wir hatten ein spielfreies Wochenende, das war gut für die Regeneration, aber schlecht für den Rhythmus. Wir dürfen nicht mehr so viele einfache Fehler machen, Ballsicherheit und Konzentration bei einfachen Würfen sind dafür essenziell.“ Die Friedberger Zweite ist am Sonntag ab 12.30 Uhr gefordert. Dann geht es gegen Bäumenheim, den Tabellenletzten der Bezirksoberliga.

