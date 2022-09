Handball

06:00 Uhr

Friedberger Handballer starten mit vielen neuen Gesichtern in neue Saison

Trainer Andreas Dittiger (Mitte) und die Friedberger Handballer starten am Samstag in Ismaning in die neue Saison.

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg müssen am Samstag in Ismaning ran. Wie der Trainer den Auftaktgegner bewertet und wie wichtig das erste Spiel ist.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Endlich geht es los für die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg. Am Samstag startet das Team von Trainer Andreas Dittiger in Ismaning in die neue Spielzeit. Der Aufsteiger in die Bayernliga wird der erste Härtetest werden für die neuformierten Herzogstädter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen