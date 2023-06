Handball

Nach Abstieg: Friedberger Handballer mit Neustart in Landesliga

Umbruch in Friedberg: Der neue Trainer Udo Mesch muss eine neue Mannschaft für die Landesliga aufbauen. Foto: Christian Kolbert

Plus Die Handballer des TSV Friedberg müssen nach dem Abstieg in der Landesliga ran. Die Zielsetzung ist klar – wie der Kader aussehen wird, noch nicht ganz.

Historisch endete die Saison in der Bayernliga für die Friedberger Handballer. Zum ersten Mal seit 36 Jahren ist die erste Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr mindestens viertklassig vertreten. Doch wie geht es weiter und welche Bilanz ziehen Trainer und Abteilungsleitung?

„Der TSV Friedberg ist mehr als seine erste Mannschaft, und wichtig ist, dass die Abteilung insgesamt gut aufgestellt ist“, sagt der neue Abteilungsleiter Johannes Bauer. „Wir haben eine starke A-Jugend, die in der Bayernliga bis zum Schluss um die Meisterschaft mitgespielt hat. Besonders gut läuft die Nachwuchsarbeit, unsere Jugendteams platzen aus allen Nähten. Gerade auch im weiblichen Bereich, wo die Kooperation mit Kissing erfolgreich ist und weitergehen wird.“ Für die Landesliga haben die Friedberger den erfahrenen Trainer Udo Mesch vom Co- zum Chefcoach ernannt. Bauer: „Die Kaderplanung läuft noch, aber wir werden auf junge, teils auswärtige Spieler und die eigene, Jugend setzen.“ Die Zielsetzung ist klar: „Wir wollen in der Landesliga um den Aufstieg mitspielen.“

