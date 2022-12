Handball

vor 33 Min.

Nach erstem Punktgewinn: Kissing empfängt strauchelndes Spitzenteam

Markus Nolte (links gegen die HSG Lauingen) und die Handballer des Kissinger SC empfangen am Donnerstag den TSV Bobingen.

Plus Die Handballer des Kissinger SC empfangen den TSV am Donnerstagabend. Die Tabelle spricht eine klare Sprache, doch auch die Gäste haben derzeit Probleme.

An einem ungewöhnlichen Wochentag müssen die Handballer des Kissinger SC ran. Am Donnerstag ab 20.30 Uhr empfängt das Schlusslicht der Bezirksoberliga das Spitzenteam TSV Bobingen, es wartet die nächste Aufgabe auf die Kissinger Handballer. Die Partie in der Bezirksoberliga wurde vorgezogen.

