Nach erstem Sieg: Bestehen Kissinger Handballer auch im Derby?

Plus Die Handballer des Kissinger SC müssen nach erstem Saisonsieg zum Derby beim TSV Friedberg II antreten. Die Kissingerinnen stehen auswärts vor Pflichtaufgabe.

Die Saison geht für die heimischen Handballmannschaften so langsam dem Ende entgegen. Sowohl für die Kissinger Damen als auch die Männer des KSC beginnt die entscheidende Phase. Gleiches gilt für die Handballer des TSV Friedberg II, die im direkten Kellerduell den KSC empfangen. Die Bayernliga-Männer aus der Herzogstadt sind spielfrei.