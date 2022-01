Nach langer Pause: Handballer blicken mit Sorgen auf die Spielfortsetzung

Plus Während es für die Jugend bereits am Wochenende weitergeht, sind die Erwachsenen erst eine Woche später dran. Welche Auswirkungen die lange Pause hat.

Am 29. Januar endet die lange Pause für die heimischen Handballer. Sowohl die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg als auch die Landesliga-Frauen des Kissinger SC mussten lange warten, das letzte Spiel liegt lange zurück, beide Mannschaften waren jeweils am 13. November letztmals im Einsatz.