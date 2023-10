Handball

10:47 Uhr

Nach Pleite beim Schlusslicht: Friedbergs Trainer spricht Klartext

Plus Die Handballer des TSV Friedberg kassieren eine empfindliche Niederlage beim Schlusslicht FC Bayern München. Zwei Faktoren sind entscheidend für die Pleite.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Das hatten sich die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg ganz anders vorgestellt. Nur eine Woche nach der knappen Niederlage gegen Spitzenreiter Anzing kassierte der Absteiger eine 27:29-Niederlage beim Schlusslicht FC Bayern München. Der Befreiungsschlag blieb aus, was vor allem an der schwachen Wurfquore lag. Der Trainer ist sauer und nimmt die Mannschaft in die Pflicht.

Friedberg erwischte einen miserablen Start. In den ersten fünf Minuten schafften es die Gäste, gleich vier Konter zu verwerfen. Bald waren die Friedberger in doppelter Unterzahl und lagen nach zehn Minuten schon mit 2:4 hinten. „Diese Szenen waren sinnbildlich für unseren Auftritt“, sagt Trainer Udo Mesch. „Wir haben bestimmt 15 freie Würfe, bei denen wir ungestört aus sechs Metern abschließen, nicht nutzen können. Und die ständigen Undiszipliniertheiten haben es auch nicht einfacher gemacht. Wir waren unkonzentriert, haben Bälle weggeschmissen ohne Ende und waren komplett mutlos.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen