Nach zwei Siegen: Friedberger Handballer landen hart

Plus Die Handballer des TSV Friedberg verlieren beim Tabellenvorletzten klar. Trainer Udo Mesch spricht von einem "Rückschritt".

Nach zwei Siegen in Folge hat es die Handballer des TSV Friedberg in der Landesliga nun wieder erwischt. Beim SC Unterpfaffenhofen-Germering gab es eine klare 26:34-Niederlage. Auch die Zweite hatte beim Derby in Königsbrunn keine Chance.

Unterpfaffenhofen-Germering hatte erst zwei Saisonsiege auf dem Konto. Oft hatten die Oberbayern es in der eigenen Hand, mehr Erfolgserlebnisse zu feiern, doch späte Leistungseinbrüche führten bereits zu vier Punkteteilungen. Im Hinspiel war Friedberg knapp siegreich geblieben. Diesmal hatten die TSV-Handballer aber von Beginn an Probleme. Defensiv fehlte oft komplett der Zugriff, vorn leisteten sie sich viele Konzentrationsschwächen. Technische Fehler und viele Fehlwürfe aus guten Positionen ließen eine eigentlich ordentliche Anfangsphase verpuffen. Bis zum 9:10 nach 21 Minuten waren beide Teams ebenbürtig, das Niveau der Partie war jedoch dürftig.

