Nächster Coup? Friedberger Handballer wollen nächsten Spitzenreiter stürzen

Plus Die Handballer des TSV Friedberg müssen in der Abstiegsrunde nach Erlangen und wollen ihren Lauf fortsetzen. Wie die Gäste den Tabellenführer ärgern wollen.

Endspurt heißt es für die Handballer des TSV Friedberg. Das Team von Trainers Andreas Dittiger, der den Verein am Saisonende verlassen wird, muss am Samstag ab 20 Uhr beim TV Erlangen-Bruck ran. Zum zweiten Mal in Folge geht es gegen eine Mannschaft, die an der Tabellenspitze der Abstiegsrunde steht.

Das könnte ein gutes Omen für Friedberg sein, schließlich stürzte der TSV vergangene Woche den SV Anzing von Platz eins. Erlangen-Bruck verlor etwas überraschend in Bad Neustadt, davor hatten die Franken mit acht Siegen und einem Remis aus neun Begegnungen fast eine perfekte Bilanz erreicht in der Abstiegsrunde. Momentan stehen sie auf dem ersten Rang, haben aber auch ein Spiel mehr absolviert als die direkten Verfolger.

