Das Handikap der Friedberger Handballer – das Abenteuer Spielgemeinschaft startet

Über viele Wochen läuft die Vorbereitungsphase der Handballer. Da gehört es irgendwie zur üblichen Begleitmusik, dass die Beteiligung im Training bisweilen Lücken aufweist. Verletzungen oder Urlaub werden da gerne als plausible Gründe angeführt. So war es auch bei den Oberliga-Männern des TSV Friedberg – und der neu geschaffenen Oberliga-Spielgemeinschaft der Frauen zwischen dem Kissinger SC und dem TSV Friedberg.

Herren

Die Männer mussten aber in diesem Sommer noch mit einem weiteren nicht mehr gravierenden Handikap fertig werden, das sie selbst bei viel Fleiß und Engagement nicht hätten wettmachen können. Es lag an der Halle, die sie nicht benutzen durften. Das Turnhallendach im TSV-Zentrum wurde saniert, dabei erwiesen sich die Bauarbeiten als komplizierter als zunächst gedacht. Die Dachkuppel wurden entfernt, der Brandschutz verbessert und die Innenbeleuchtung optimiert.

Was tun in dieser Situation? Die Friedberger wichen aus in Richtung Süden und kamen in Kissing unter, dort teilten sie sich die Halle mit den SC-Handballern. „War ‚ne feine Sache“, kommentiert Trainer Stefan Knittl diese Nachbarschaftshilfe, fügt aber gleich hinzu: „Es war auch nur eine halbe Halle.“ Und damit waren die Gäste eingeschränkt in ihren Übungsformen. Zu Beginn der Woche äußerte er die Hoffnung, dass man vor dem Wochenende doch in der Lage sein möchte, in der heimischen Halle mit den gewohnten Längen und Breiten sich vorzubereiten auf den Saisonstart am Samstag um 18 Uhr beim TSV Simbach. Knittl bezeichnet den Gegner in dieser Auftaktpartie als „gallisches Dorf“: „Die haben eine Wahnsinns-Gemeinschaft, die halten alle super zusammen. Die Spieler sind alle super ausgebildet, die sind technisch brillant.“ Die meisten Simbacher Akteure spielen schon lange Handball am Inn. Die Niederbayern beendeten die letzte Saison auf dem vierten Rang.

Ein Zeugnis dieser Art hätten die Friedberger auch gerne vorgelegt, sie kamen aber lediglich als Achte in diesem Zwölferfeld ins Ziel. Es hätte gar nicht viel gefehlt und es wäre sportlich eine Etage nach unten gegangen. Dieses Mal soll Zittern zu einem Fremdwort werden. „Wir wollen eher oben angreifen“, sagt der Coach, der selbst nicht mehr mitspielt, weil er eigenen Aussagen zufolge nicht mehr über die nötige Qualität verfügt. Somit konzentriert sich der 31-jährige Zahntechnikermeister auf sein Amt am Rande des Spielfeldes. Klar ist, dass im Frühjahr 2026 mindestens vier Teams aus dieser Oberliga absteigen werden. Außerdem ist ungewiss, wie es mit der Relegation nach unten aussieht.

Personal kaum verändert, das Ziel dafür schon: Handballer des TSV Friedberg wollen oben anklopfen

In puncto Personal hat sich bei den Friedbergern dieses Mal nicht viel getan. Aus Haunstetten kam mit Fabian Reich ein Keeper, von dem sich Knittl einiges verspricht: ein großer, mutiger Torhüter. Paul Neumeier rückt aus der eigenen Jugend auf. Und für die Position auf Rechtsaußen hat man einen Linkshänder gefunden. Belmin Nadarevic, der aus Bosnien stammt, spielte zuletzt für Söflingen, einem Ortsteil von Ulm. Wo der Friedberger Trainer zuletzt ungewöhnliche Engpässe beklagte, war auf der Position des Kreisläufers. Da fungierte Paul Thiel als Einzelkämpfer, weil seine Mitstreiter verletzt waren.

Stefan Knittl ist nun in der zweiten Saison für den TSV Friedberg im Einsatz, zuvor war er vier Jahre lang Spielertrainer im Norden des Landkreises, beim TSV Aichach. Sein Ex-Verein hat es nun nach vielen Jahren geschafft, die Bezirksoberliga hinter sich zu lassen, sodass jetzt zwei Oberligisten aus dieser Region in den Punktekampf einsteigen. „Bisher freue ich mich noch“, meint Knittl zu dieser neuen Konstellation: „Aber kurz vor diesem Derby könnte ich schon eine kleine Nervosität spüren.“ Am 26. Oktober steht das erste Duell zwischen Friedberg und Aichach an.

Frauen

Ebenfalls in Simbach starten auch die Frauen in die neue Saison – in ungewohnter und doch altbewährter Konstellation: Erstmals seit der Saison 2012/2013 treten die Mannschaften des Kissinger SC und des TSV Friedberg als ein Team auf. Auch auf der Trainerbank sitzt ein Neuer: Roland Kratzer übernimmt als Coach für die Spielgemeinschaft. Sein primäres Ziel für die neue Saison: „Wir wollen erst einmal zusammenwachsen.“

Zusammenwachsen ist die Priorität: Für die Frauen der SG Friedberg-Kissing startet die Saison

Dass das noch ein wenig Zeit benötigt, zeigt auch ein wenig die Vorbereitung der SG Friedberg-Kissing. Nach trainingsintensiven Wochen „mit sehr hoher Trainingsbeteiligung, zum Glück ohne größere Verletzungen“ folgte ein ernüchternder Paartalcup in Kissing: In jeweils halbstündigen Spielen gegen den TSV Herrsching, den TSV Haunstetten II und den kommenden Auftaktgegner in der Oberliga, TSV Simbach, gelang der Spielgemeinschaft kein einziger Sieg. „Das war spielerisch etwas enttäuschend“, sagt Kratzer.

Immerhin konnte das Team den TSV Simbach ein wenig unter die Lupe nehmen: „Das Spiel ist defensiv geprägt, Simbach hat eine sehr kompakte Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielerinnen.“ Damit werde sich die SG schwertun, „das entspricht nicht unserem Spielsystem“. Dennoch blickt Kratzer mit einem positiven Gefühl auf die weiteste Auswärtsfahrt der Saison gleich zu Beginn: „Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Gröbenzell haben wir ein Top-Spiel abgeliefert. Daran wollen wir anknüpfen.“

Wenn am Ende der Saison dann ein gefestigter Mittelfeldplatz herausspringt, ist der Trainer vollends zufrieden: „Alles im oberen Drittel wäre ein Riesenerfolg.“ Auch die anderen Mannschaften befänden sich derzeit ein wenig im Umbruch: „Von daher ist es schwer einzuschätzen, wie die performen werden.“ Als Priorität für die SG Friedberg-Kissing gelte aber ohnehin zunächst das Zusammenwachsen – und den eigenen Nachwuchs zu fördern: „Wir haben auch ein paar Leute aus der eigenen Jugend dabei, die wollen wir heranführen und integrieren.“